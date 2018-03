BERLIN (dpa-AFX) - Hubertus Heil will als Arbeits- und Sozialminister den sozialen Zusammenhalt in Deutschland stärken. "Da geht es um den sozialen Rechtsstaat, es geht um den Zusammenhalt der Gesellschaft, es geht um die Zukunft der Arbeit", sagte der SPD-Politiker am Freitag im Bundestag über seine neue Aufgabe. "Dafür werde ich mich mit aller Kraft einsetzen. Ich freu' mich auf die Aufgabe und hab' auch Respekt." Das Ressort Arbeit und Soziales für die SPD zu übernehmen, sei "eine große Aufgabe, eine große Herausforderung" und "eine große Ehre"./ted/DP/men

