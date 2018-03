Berlin (ots) -



Der Anbieter für virtuelle Telefonie, MANGO OFFICE, hat das System der Zugriffsrechte gründlich überarbeitet und setzt damit einen Meilenstein für Datenschutz und gesicherte Geschäftsprozesse im Bereich der Cloud Business Communications. Mit Hilfe des neuen Systems erhalten Mitarbeiter - je nach ihrem Verantwortungsbereich - unterschiedliche Zugriffsrechte auf Daten, Funktionen und Dienste der virtuellen Telefonanlage. Auf Basis von rund 150 Parametern bietet das System neben vorkonfigurierten Profilen auch die Möglichkeit, maßgeschneiderte Nutzerprofile anzulegen.



Durch klar definierte Zugriffsrechte erhält jeder Nutzer genau die für seinen Aufgabenbereich erforderlichen Tools und kann damit schnell und effizient handeln, ohne dabei allgemeine Einstellungen der Telefonanlage oder sensible Daten zu gefährden. Für Unternehmen wiederum hat das System den entscheidenden Vorteil, dass das Risiko eines Datenverlustes minimiert wird und die Einstellungen der konfigurierten Telefonanlage nicht zufällig verändert oder gelöscht werden können. "Uns ist damit gelungen, unseren Kunden ein zuverlässiges System anzubieten, womit sie ihre Geschäftsprozesse absichern können, ohne dabei die Mitarbeiterperformance einzubüßen", erklärt Alexander Fischmann, Managing Director, MANGO OFFICE. "Gleichzeitig bleibt die virtuelle Telefonanlage skalierbar und damit für kleine und mittelständische Unternehmen attraktiv."



Mit der Möglichkeit, auf jedes Unternehmen bzw. Geschäftsmodell zugeschneiderte, individuelle Nutzerprofile erstellen zu können, setzt sich MANGO OFFICE deutlich von vergleichbaren Lösungen auf dem Markt ab. Dem Nutzer stehen rund 150 Parameter zur Verfügung, die für eine breite Palette von Aufgabenfeldern passend konfiguriert werden können.



Mehr Datenschutz ohne Effizienzeinbußen



Das neue System für Zugriffsrechte garantiert einen sicheren Umgang mit sensiblen Daten, ohne dabei jedoch auf die Effizient und Produktivität des Unternehmens negativ zu beeinflussen. Die sieben vorkonfigurierten Profile der Zugriffsrechte (Mitarbeiter, Gruppe, Teamleiter, Marketing, Buchhaltung, Geschäftsführer und Administrator) legen genau fest, wer zu welchen Daten Zugriff und mit welcher Berechtigung hat. So können die technischen Einstellungen der virtuellen Telefonanlage ohne weiteres nicht geändert werden. Zum Beispiel darf ein Mitarbeiter einer Vertriebsabteilung ausschließlich auf seine eigene Anrufhistorie sehen Gesprächsaufzeichnungen zugreifen. Ein Teamleiter hingegen hat den Zugang zu Anrufhistorien sowie Gesprächsaufzeichnungen aller Teammitglieder und darf außerdem die Algorithmen der Anrufverteilung innerhalb seiner Gruppe steuern. Ein Marketing Manager bekommt den Zugang zu Statistik und Monitoring, Call-Tracking und Widgets für die Kommunikation über die Website. Alle Finanzdokumente und die Guthabenübersicht sind für Marketing Manager oder Teamleiter nicht sichtbar, aber zugänglich für Buchhalter oder Geschäftsführer. Die Profile der Zugriffsrechte stehen in allen kostenpflichtigen Lösungen von MANGO OFFICE zur Verfügung.



Über MANGO OFFICE GmbH



MANGO OFFICE ist ein Privatunternehmen, das im Jahr 2000 mit Beteiligung von internationalem Investitionskapital gegründet wurde. 2013 kam Intel Capital Foundation, als weiterer Investor hinzu. Der europäische Hauptsitz von MANGO OFFICE befindet sich seit 2015 in Berlin. Das Rechenzentrum ist in einem der modernsten und zuverlässigsten Datenverarbeitungszentren Deutschlands - mit Tier-3-Standard - in Frankfurt am Main eingerichtet. Die Cloud-Lösungen von MANGO OFFICE werden von über 40.000 Geschäftskunden verwendet - von Einzelunternehmen und Start-ups bis hin zu international agierenden mittelständischen Unternehmen. www.mango-office.com



