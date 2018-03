München (ots) - Die geplanten Themen:



Vorbei? War's das mit der Sozialdemokratie? "ttt" diskutiert Krise und Bruchstellen der Sozialdemokratischen Bewegung und ihren Niedergang in Europa mit den Künstlern Claus Peymann und Klaus Staeck, sowie mit den Politikern Daniel Cohn-Bendit und Kevin Kühnert.



Zeit der Zauberer



Mit der allumfassenden Dominanz der Wissenschaft Anfang des 20. Jahrhunderts, erging es der Philosophie, wie es der Malerei mit dem Aufkommen der Fotografie erging - sie musste sich selbst auf neue Weise erfinden. Der derzeit interessanteste Vermittler von Philosophie, Wolfram Eilenberger, hat jetzt ein grandioses Buch vorgelegt, über die 10 spannenden Jahre der Philosophie zwischen 1919-1929, als Martin Heidegger ein wilder Skifahrer, Walter Benjamin eine Barfly und Ludwig Wittgenstein ein stocksteifer Milliardär waren - und abgesehen davon, das Denken völlig neu erfunden haben.



Joan Baez



Im Januar ist die Bürgerrechtlerin und Pazifistin 77 geworden, im März kommt ihre neue Platte "Whistle Down the Wind": Wir sind sehr gespannt, wie Joan Baez ihr eigenes Leben und die aktuelle Welt- und Kunstlage beurteilt.



Zwei Herren im Anzug



Ist das autobiographisch? Die beliebteste (beim Publikum) Frage bei Lesungen, stellt sich bei Bierbichler nicht. Er kann nicht anders, als aus seiner persönlichen Erfahrung zu schöpfen. "Zwei Herren im Anzug" ist die von ihm selbst verfilmte Version seines Romans "Mittelreich". Ein hochinteressantes Stück Zeitgeschichte, gespiegelt in einer Familiengeschichte. Sepp Bierbichler im exklusiven "ttt"-Interview zu seinem neuesten Kunststück.



