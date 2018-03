Die zuständigen Sicherheitsbehörden des US-Bundesstaates Tennessee haben ihren Bericht zur Wasserstoffexplosion in dem Polysilizium-Werk des deutschen Herstellers in Charleston vorgelegt. Sie fordern 25.400 US-Dollar an Bußgeldern von Wacker Chemie für Verstöße gegen verschiedene Vorschriften. Der Hersteller arbeitet derweil weiter an der Wiederaufnahme der Produktion.Die Tennessee Occupational Safety and Health Administration (TOSHA) hat in dieser Woche weitere Details zur Explosion in dem US-Werk von Wacker Chemie im vergangenen September veröffentlicht. Die Polysilizium-Produktion steht weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...