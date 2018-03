Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ampeln an der deutschen Börse bleiben auch für die kommende Woche erst einmal auf Grün gestellt. Die Korrektur ist allen Anzeichen nach zumindest vorerst abgeschlossen und in eine Erholung gemündet. Diese könnte den DAX vor dem so genannten Hexentanz, dem Verfall von Index-Futures sowie von Index- und Aktienoptionen am kommenden Freitag, auf neue Erholungshochs über 12.600 Punkten treiben.

Die Rahmenbedingungen für steigende Kurse scheinen günstig: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 12 auf Basis der Gewinnschätzungen für dieses Jahr bei einer weiter wachsenden Weltwirtschaft gilt der DAX nun als günstig bewertet. Und die Sorgen vor einer schnellen Straffung der EZB-Geldpolitik haben sich als nicht nachhaltig herausgestellt.

Die Zentralbank hat mit der Senkung der Inflationsprognose für das kommende Jahr den Falken den Wind aus den Segeln genommen. Zwar stellt sich der Markt auf das überfällige Ende der Anleihekäufe ein, Zinserhöhungen gelten aber bis weit ins kommende Jahr hinein als unwahrscheinlich.

Besonders stark spielt den Bullen oder Optimisten die technische Situation in die Karten. Nach dem Ausverkauf mit DAX-Future-Ständen nur noch knapp über 11.700 Punkten zu Beginn der nun ablaufenden Woche gilt der Markt als technisch "sauber".

Seitdem hat der DAX zwei so genannte bullish engulfing patterns hintereinander ausgebildet, also Kerzenformationen, bei denen ein starker Rückgang am kommenden Tag mit aggressiven Umkehrformationen aufgrund anhaltenden Kaufinteresses gekontert wurde: "Eine seltene und sehr bullische Konstellation", sagt ein Marktteilnehmer. Und auch auf Wochenbasis dürfte die neue Kerze den Rückgang der Vorwoche auffangen und zumindest neutralisieren.

Die Vorbereitung auf den Hexentanz könnte den DAX ebenfalls befeuern. Die größten Wetten auf steigende Kurse liegen auf der Marke von 12.600 DAX-Punkten. Diese dürften den DAX erst einmal bremsen. Sollte der Index allerdings über 12.600 Punkte steigen, wäre der Weg aus Sicht der Terminbörse nach oben frei.

Sogar auf der 13.000er Basis ist die offene Position auf steigende Kurse kleiner als auf der 12.600. Allerdings kommen unterhalb der 13.000 andere Widerstände ins Spiel, so die 200-Tage-Linie bei derzeit 12.720 Punkten.

Kurzfristig ist der Markt bullisch - die Hausse ist aber wohl vorbei

Trotz der kurzfristig positiven Aussichten - die Hausse dürfte auf absehbare Zeit vorbei sein. Neue nachhaltige Rekordstände sind am ehesten noch an der Wall Street wahrscheinlich. Der US-Halbleiter-Index SOX hat seine Korrektur bereits abgeschlossen und neue Höchststände markiert. Als nächstes könnte der Nasdaq folgen. Für den DAX wäre aber bereits eine Annäherung an die Höchststände ein großer Erfolg.

Die technische Analyse mit starken mittelfristigen Verkaufssignalen in vielen Einzeltiteln und europäischen Branchenindizes deutet darauf hin, dass die Korrektur bestenfalls in eine Seitwärtsbewegung oberhalb der jüngsten Tiefs gemündet ist. Auch neue Volatilitätsschübe sind weiterhin möglich, sicherlich zum Leidwesen der in der Pipeline stehenden Börsengänge.

Siemens Healthineers - deren Erstnotiz am kommenden Freitag geplant ist - dürften noch rechtzeitig genug gekommen sein, um zum Erfolg zu werden, auch dank der gesenkten Preisvorstellungen. Spätere Börsengänge könnten es je nach Volatilitätsentwicklung deutlich schwieriger haben. Besonders dann, wenn der Markt mit neuen Tiefstständen in eine Zwischenbaisse rutschen sollte.

Szenarien sind fragiler geworden

Auszuschließen ist das nicht. Denn das oben aufgezeigte günstige fundamentale Szenario gilt in Zeiten eines möglichen Handelskriegs als fragil. Und auch die Geldpolitik wird davon abhängen, ob sich der Inflationsdruck tatsächlich so moderat entwickelt wie von der EZB vorhergesagt. Mehr oder höhere Zölle führen im Zweifelsfall zu weniger Wachstum und mehr Inflation, ein äußerst ungünstiges Szenario für die Aktienmärkte. Außerdem dürften trotz der laufenden Erholung der Anleihen die Rekordniedrigzinsen ohnehin der Vergangenheit angehören.

In der kommenden Woche stehen erst einmal wieder die US-Verbraucherpreise im Blick. Daneben geht es um die Konjunktur. Mit dem Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia kommt der erste wichtige Indikator für März heraus.

Mögliche Nachwirkungen könnten von den US-Arbeitsmarktdaten für Februar kommen, und hier insbesondere der Entwicklung der Stundenlöhne. Deren unerwartet starker Anstieg hatte vor Monatsfrist Inflations- und damit Zinserhöhungspekulationen ausgelöst und die Aktienkurse für einige Tage unter Druck gebracht.

In Europa schreitet die Berichtssaison voran, unter anderem mit den Ergebnissen von RWE und Eon. Am Freitagabend zu den Schlusskursen treten dann die Veränderungen in den Indizes in Kraft - unter anderem der Aufstieg von Covestro in den und der Abstieg von Prosieben aus dem deutschen Leitindex DAX.

