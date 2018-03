München (ots) -



Der Skywalk auf Langkawi, eine Hängebrücke in schwindelerregender Höhe, gehört zu den Highlights der Insel. Das wollen sich Carmen, Davina und Shania natürlich nicht entgehen lassen. Der unter Höhenangst leidende Robert verzichtet auf das Abenteuer. Hätten seine Mädels das vielleicht lieber auch machen sollen? Der Millionär sucht in der Zwischenzeit weiter nach einem passenden Luxusdomizil.



Langkawi von oben: Carmen, Davina und Shania möchten unbedingt über den sogenannten Skywalk, eine Hängebrücke in atemberaubender Höhe, spazieren. Für den unter Höhenangst leidenden Robert ist das keine Option. Aber auch die Geiss-Mädels bekommen während der Gondelfahrt so ihre Bedenken. Vielleicht hätten sie lieber bei Robert bleiben sollen...



Thailand bringt Abwechslung für die ganze Familie: Kunst auf Phi Phi Island, eine freche Affenbande und Luxusvillen auf Phuket. Mit einem Makler besichtigen die Geissens dort eine Luxusvilla nach der anderen, doch meist gibt es einen Haken. Wird Robert dennoch endlich sein neues Traumdomizil finden?



"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!": Montag, 12. März 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



