Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Rücklagen für Rechtsstreitigkeiten erhöht. Darunter leidet auch der Jahresgewinn 2017, der auf 1,05 Milliarden Franken sank.

Die UBS hat ihre Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten wegen Tricksereien am US-Immobilienmarkt und dem Verkauf von Puerto-Rico-Anleihen erhöht. Per Ende 2017 lagen die Vorsorgen konzernweit bei 2,44 Milliarden Franken, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Zuvor hatte die UBS hier einen Wert von 2,30 Milliarden Franken genannt. Dadurch schrumpft auch der für 2017 verbuchte Konzerngewinn ...

