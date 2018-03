Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitagmittag kaum verändert. Der SMI tritt nach der starken Erholungsbewegung vom Donnerstag auf der Stelle und bewegt sich mit einer Schwankungsbreite von rund 20 Punkten an der Schwelle von 8'900 Punkten. Die Anleger würden auf die Daten vom Arbeitsmarktbericht auf den USA warten, der am Nachmittag zur Veröffentlichung ansteht, heisst es im Handel.

Die Börsen reagierten überraschend gelassen auf die Unterzeichnung des Dekrets für Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium durch US-Präsident Donald Trump. Wichtiger jedoch werden in Marktkreisen die Entspannungssignale im Atomwaffenstreit mit Nordkorea gewertet. Die Ankündigung von Trump für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe die Anleger ermutigt, hiess es. Am Vormittag hatte Grossbritannien einen schwächer als erwarteten Anstieg der Industrieproduktion gemeldet und in Deutschland sanken Industrieproduktion und Aussenhandel zum Jahresauftakt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,04% höher auf 8'900,17 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt derweil 0,03% auf 1'458,89 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,12% auf 10'316,11. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Plus, neun im Minus und zwei (Bâloise, Novartis) unverändert.

Einer der grössten ...

