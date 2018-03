Frankfurt - Der Gesamtmarkt für europäische Unternehmensanleihen konnte im Berichtsmonat Februar in einem von steigenden Renditen geprägten Umfeld der Volatilität der anderen Risikoanlageklassen trotzen, so die Experten von Union Investment.Auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ER00) hätten entsprechende Investment Grade-Papiere unverändert gehandelt. Leicht negativ hätten sich die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) entwickelt, die sich um 2 auf 39 Basispunkte ausgeweitet hätten. Hintergrund für die in diesem Umfeld freundliche Wertentwicklung des Segments sei die unverändert starke Nachfrage seitens der Europäischen Zentralbank (EZB), die nach wie vor in hohem Maße als Käufer von Unternehmensanleihen tätig sei.

