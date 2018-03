Die Rhätische Bahn (CH) setzt auf die innovative digitale

Tourismuslösung Peaksolution von Alturos Destinations.



Pfäffikon/Klagenfurt (ots) - Die Alturos Destinations Marke

"Peaksolution" zeigt einmal mehr als Marktführer von digitalen

Vertriebslösungen auf. Mit dem Zuschlag für die Erstellung eines

brandneuen Webshops zur Vermarktung von Öffentlichem Verkehr &

Freizeitleistungen für die Rhätische Bahn (RhB) und einem bravurös

bestandenen Desaster Recovery Performance Test kann das Unternehmen

in diesem noch jungen Jahr bereits große Erfolge vorweisen.



Die Rhätische Bahn ist ein leistungsstarkes Schweizer Unternehmen

im Freizeit-, Pendler- und Güterverkehr. Mit ihren einzigartigen

Gebirgsstrecken, dem UNESCO Welterbe, dem Glacier Express und Bernina

Express bürgt sie seit 1889 für faszinierende Bahnerlebnisse quer

durch Graubünden. Die RhB erwirtschaftete im Jahr 2016 einen

Betriebsertrag von über 353 Millionen Schweizer Franken und

transportierte rund 12 Millionen Fahrgäste mit dem 384 Kilometer

langen Streckennetz. Über 1500 Mitarbeiter engagieren sich täglich

dafür, dass ihren Kunden die bestmögliche Leistung geboten wird.



Um deren selbstauferlegte strategische Stossrichtung hin zu mehr

Innovation und Digitalisierung in Angriff zu nehmen, setzt die RhB

auf das Know-How von Alturos Destinations. Dabei wird, in mehreren

Ausbaustufen, eine komplett neue Online-Vertriebsplattform umgesetzt

mit der die Rhätische Bahn ihre Produkte weiterentwickeln und

effektiver präsentieren kann. In der ersten Version, die im

Spätherbst 2018 Live gehen wird, wirdder Fokus auf dem

Bahnticketverkauf für den Bernina Express liegen. In Folge soll aber

auch der Aufbau und die Weiterentwicklung des B2B Vertriebs ausgebaut

und dadurch Geschäfts- und Kooperationspartner besser angesprochen

werden.



Den Zuschlag für dieses Projekt erhielt Alturos laut COO Herwig

Probst, weil "wir mit unserer innovativen Lösung Peaksolution bereits

etwas Existierendes und Funktionierendes vorweisen konnten." Unter

anderem setzten bereits die renommierten Schweizer Bahnunternehmen

BLS, Jungfraubahn und Matterhorn Gotthardbahn auf die marktführende

Erfahrung von Alturos, wenn es darum geht ihre Leistungen online

bestmöglich zu vermarkten und vertreiben. Die Zusammenarbeit mit der

Rhätischen Bahn ist laut Probst, "ein sehr spannendes Projekt,

welches wir als Leuchtturmprojekt für die Ostschweiz ansehen."



Aber Alturos Destinations ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren

aus, sondern arbeitet stetig daran seinen Kunden den bestmöglichen

Service zu bieten und deren strickte Anforderungen zu erfüllen.

Hierzu wurde Ende Februar ein Desaster Recovery Performance Test

durchgeführt, bei dem ein Ausfall des primären Rechenzentrums in Wien

simuliert wurde. Um für einen solchen Fall gerüstet zu sein wird auf

Geo-Redundance gesetzt und innerhalb kürzester Zeit auf ein Back-up

Rechenzentrum in Frankfurt a. M. umgeschaltet. Der Test wurde

bravourös bestanden - dadurch ist in einem solchen Fall nachweislich

ein reibungsloser Betrieb und die Hochverfügbarkeit & Skalierbarkeit

des Systems gewährleistet und sichergestellt, dass keine Transaktion

verloren geht.



Rückfragehinweis:

Alturos Destinations

Patrick M. Sadjak

patrick.sadjak@alturos.com

+43 463 249445-265

www.alturos.com



