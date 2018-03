Mainz (ots) -



Sonntag, 11., bis Sonntag, 18. März 2018, 3sat Erstausstrahlungen



Vom 15. bis zum 18. März öffnet die Leipziger Buchmesse 2018 ihre Pforten und lädt mit "Leipzig liest" zum größten Lesefest Europas ein. 3sat begleitet die Frühjahrsmesse in seinem Programm, stellt Neuerscheinungen vor, führt Gespräche mit Autoren und diskutiert die Trends auf dem Buchmarkt. Außerdem sind Autorinnen und Autoren zu Gast am 3sat-Messestand in der Glashalle (Empore Nord) und stellen ihre Bücher vor. Für alle, die nicht vor Ort sein können, sind die Lesungen und Gespräche vom 3sat-Stand auf der Leipziger Buchmesse live und on demand zu finden unter www.3sat.de/buchmesse.



Im Vorfeld der Buchmesse wirft "Buchzeit" am Sonntag, 11. März 2018, 18.00 Uhr, einen Blick auf ausgewählte Neuerscheinungen des Bücherfrühlings. Gert Scobel diskutiert gemeinsam mit Katrin Schumacher, Barbara Vinken und Sandra Kegel im Frankfurter Szenetreff Oosten über Bücher und Fragen des Lebens. Auf der Bücherliste stehen der Kurzgeschichtenband "Keiner Menschenseele kann man noch trauen" von Flannery O'Connor und der Roman "Die Universität" von Andreas Maier. Dazu gibt es persönliche Lesetipps des "Buchzeit"-Quartetts.



Von Mittwoch, 14., bis Freitag, 16. März, berichtet "Kulturzeit" jeweils um 19.20 Uhr von der Messe, spricht mit Verlegern und Autoren und stellt Neuerscheinungen vor. Das 3sat-Kulturmagazin ist bei der Eröffnung der Messe dabei und besucht vorab die Trägerin des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung: die norwegische Autorin und Journalistin Åsne Seierstad. In einer Reportage stellt das Magazin am Mittwoch, 14. März, das diesjährige Schwerpunktland der Messe, Rumänien, vor. Am Donnerstag, 15., und Freitag, 16. März, gibt es aktuelle Berichte über die Novitäten des Frühjahrs und ein Gespräch mit dem frischgekürten Preisträger der Leipziger Buchmesse.



Am Samstag, 17. März, 22.05 Uhr, spricht Katrin Schumacher in dem Magazin "Unter Büchern" unter anderen mit dem Schriftsteller Georg M. Oswald über die Grundrechte des Menschen, mit Michael Knoche, dem Bibliothekar der Anna Amalia Bibliothek, über den Charme und den Sinn von Bibliotheken und mit Peter Stamm über sein neues Buch "Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt".



Die Autorengespräche vom 3sat-Stand sind live im Internet unter www.3sat.de/buchmesse zu sehen. Zusammenfassungen der Gespräche zeigt 3sat am Schlusstag der Buchmesse, Sonntag, 18. März, um 12.00 Uhr in "Best of Buchzeit extra" und um 1.50 Uhr in "Buchzeit extra".



Die Autorinnen und Autoren am 3sat-Stand: http://ly.zdf.de/VH/



