Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Netflix 0.26% CashcowLA (DS1308): Netflix hat vor einigen Tagen eine Kooperation mit Sky abgeschlossen. Sky Abonennten sollen in naher Zukunft Zugrifff auf das komplette Netflix Angebot bekommen. Weitere Infos: http://www.deraktionaer.de/aktie/displayAction-361980.htm (09.03. 11:30) >> mehr comments zu Netflix: www.boerse-social.com/launch/aktie/netflixcom_inc Covestro 0.43% CashcowLA (DS1308): Den Leverkusener Chemiekonzern habe ich neu in mein wikifolio aufgenommen, weil die Aktie...

