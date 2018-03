... Ausblick geht in Ordnung. Alle Kennzahlen liegen über den Erwartungen. Das gilt auch für die Rekorddividende. Auch an der Bewertung ist nichts auszusetzen. Natürlich bleibt die Zolldebatte ein Thema. BMW produziert zwar auch in den USA, wäre aber von Zöllen unter den drei Herstellern am stärksten betroffen. US-Autos werden bei der Einfuhr nach Europa mit 10 % besteuert, die Amerikaner verlangen für europäische Fahrzeuge umgekehrt aber nur 2,5 %. Bitte sehen Sie die Zolldebatte objektiv.



