FRANKFURT (Dow Jones)--Zurückhaltung prägt das Geschäft an Europas Börsen am Freitagmittag. Den nächsten größeren Impuls könnte die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts im weiteren Verlauf setzen. Im Blick steht dabei vor allem die Entwicklung der Stundenlöhne. Diese waren im Vormonat überraschend deutlich gestiegen, was Inflationsängste an den Märkten auslöste. Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 12.312 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.411 Punkte nach unten.

Analysten rechnen im Februar mit einem Stellenaufbau von 205.000 gegenüber dem Vormonat. Die Arbeitslosenquote soll auf 4,0 Prozent von 4,1 Prozent im Vormonat gefallen sein. Mit Blick auf die Stundenlöhne wird ein Anstieg von 0,20 Prozent gegenüber Januar erwartet nach zuvor 0,34 Prozent. "Sollte es hier Entspannung geben, dürfte sich die Markterholung fortsetzen", sagt ein Händler.

Positiv bewerten Marktteilnehmer die sich anbahnende Entspannung im Nordkorea-Konflikt. Trump hat eine Einladung des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un angenommen. Nordkorea will die Atom- und Raketentest nun aussetzen.

Am Devisenmarkt notiert der Euro mit 1,2300 Dollar in der Zwischenzeit deutlich unter dem Niveau von vor der EZB-Sitzung. Die EZB hatte etwas überraschend in ihrem Kommuniqué den Passus gestrichen, notfalls die Anleihekäufe auszuweiten, was den Euro zunächst stützte. In der Pressekonferenz spielte EZB-Präsident Draghi die Bedeutung der Streichung aber wieder herunter.

Stahlwerte von Zöllen belastet

Die von US-Präsident Donald Trump am Vorabend verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium belasten die entsprechenden Branchentitel. Allerdings hält sich in Abgabedruck in Grenzen. Zur Begründung heißt es, Trump habe mit seiner Ankündigung mögliche Ausnahmen zu prüfen, den Weg für Verhandlungen geöffnet. Die Nafta-Partner Mexiko und Kanada, mit denen die USA gerade verhandeln, hat er zunächst von den Zöllen ausgenommen. Thyssenkrupp notieren unverändert, Salzgitter, wo es zusätzlich ein Abstufung durch Kepler Cheuvreux gibt, verlieren 4 Prozent und Arcelormittal geben um 1,4 Prozent nach.

Größter DAX-Verlierer sind Continental mit einem Minus von 2,2 Prozent nach einer negativen Analystenstudie. Gewinner sind Merck KGaA mit einem Plus von 1,9 Prozent - dabei dürfte es sich um eine technische Gegenbewegung auf die Vortagesverluste handeln.

Das französische Autobahngeschäft von Abertis ist nach Einschätzung der Analysten von Sabadell eine ernst zu nehmende Hürde für das mögliche gemeinsame Gebot von ACS und Atlantia. Berichte darüber hatten am Vortag die Kurse der Bieter kräftiger nach oben und den von Abertis nach unten bewegt. Das französische Geschäft sei für beide Bieter interessant, weil es langfristig stabile Erträge bei gleichzeitiger Rechtssicherheit biete. Die Aufteilung der anderen Aktiva ist nach Ansicht der Analysten weniger strittig.

Abertis handeln knapp im Minus, ebenso die Aktie der ACS-Tochter Hochtief, über die ACS sein Gebot lanciert hat. ACS notieren an der Madrider Börse unverändert, während es für Atlantia um 2,9 Prozent nach oben geht.

Aroundtown mit Kapitalerhöhung - BVB droht international das Aus

Die Aktien des MDAX-Aufsteigers Aroundtown fallen um 4,2 Prozent. Das Unternehmen platziert 95 Millionen Aktien in der Preisspanne zwischen 6,38 und 6,64 Euro. Weil mit den Einnahmen von gut 600 Millionen Euro Immobilienkäufe und damit zukünftiges Wachstum finanziert würden, handele es sich um normales Geschäft, heißt es im Handel.

Unter Druck steht die BVB-Aktie, sie gibt um 5,6 Prozent nach. Nach der überraschenden Hinspiel-Niederlage im Achtelfinale der Europa-League gegen RB Salzburg droht Borussia Dortmund das internationale Aus. Dem sportlichen Dilemma würde dann der Verlust von Einnahmen folgen.

Sehr fest werden die Aktien des Werkzeugmaschinenbauers Bauer gehandelt. Kepler Cheuvreux hat die Aktien mit einem Kursziel von 25 Euro auf die Kaufliste genommen. Der Kurs gewinnt 9,1 Prozent auf 22,80 Euro. Trotz einer Platzierung rücken Delivery Hero um 0,5 Prozent auf 38,60 Euro vor. Die 1,4 Millionen Stücke sollen laut Angaben aus dem Handel bei 38,30 Euro platziert worden sein.

In Paris verliert die Aktie des Medienunternehmens Lagardere nach Vorlage von Geschäftszahlen 7,9 Prozent. Für die Analysten von Barclays ist das Nettoergebnis enttäuschend ausgefallen, auch der freie Cashflow habe die Erwartungen verfehlt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.410,70 -0,08 -2,58 -2,66 Stoxx-50 3.008,11 0,07 2,15 -5,34 DAX 12.312,29 -0,35 -43,28 -4,69 MDAX 26.067,61 0,07 18,56 -0,51 TecDAX 2.680,49 0,83 22,11 5,99 SDAX 12.136,48 -0,42 -50,79 2,10 FTSE 7.204,98 0,02 1,74 -6,30 CAC 5.258,08 0,08 3,99 -1,03 Bund-Future 157,05 -0,16 -2,92 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Mi, 17:03 % YTD EUR/USD 1,2297 -0,13% 1,2404 1,2402 +2,4% EUR/JPY 131,29 +0,31% 131,41 131,44 -2,9% EUR/CHF 1,1691 -0,18% 1,1690 1,1686 -0,2% EUR/GBP 0,8898 -0,17% 0,8924 1,1202 +0,1% USD/JPY 106,77 +0,45% 105,94 105,99 -5,2% GBP/USD 1,3819 +0,04% 1,3898 1,3893 +2,3% Bitcoin BTC/USD 8.854,69 -5,4% 10.027,70 10.700,90 -35,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,67 60,12 +0,9% 0,55 +0,5% Brent/ICE 64,18 63,61 +0,9% 0,57 -2,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,91 1.322,04 -0,2% -2,13 +1,3% Silber (Spot) 16,48 16,49 -0,1% -0,02 -2,7% Platin (Spot) 951,95 955,00 -0,3% -3,05 +2,4% Kupfer-Future 3,08 3,07 +0,3% +0,01 -7,0% ===

