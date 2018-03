Die SPD jubelt: Einer der ihren stellt den neuen Bundesfinanzminister. Doch das Amt wird für Olaf Scholz zur Mammutaufgabe.

Europa stand im Mittelpunkt des traditionellen Matthiae-Mahls in Hamburg. Es ist der letzte große Auftritt von Olaf Scholz als Bürgermeister der Hansestadt. Einer der Ehrengäste ist EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. In seiner neuen Funktion wird Scholz ihn häufiger treffen - dann jedoch in Brüssel und nicht an der Elbe. Denn am Mittwoch wird Scholz zum neuen Bundesfinanzminister ernannt.

Er tritt damit ein Amt an, das über viele Jahre von Wolfgang Schäuble geprägt wurde. Der CDU-Politiker hat Eindruck hinterlassen - an der Wilhelmstraße in Berlin, bei den Nachtsitzungen in Brüssel, in den Gesprächen mit den Amtskollegen in Übersee. Und er hat die schwarze Null - den ausgeglichenen Bundeshaushalt - zu seinem Markenzeichen gemacht.

An Selbstbewusstsein mangelt es aber auch Olaf Scholz nicht. Fast schon legendär sind seine Worte, als er 2009 als neuer Vorsitzender der am Boden liegenden Hamburger SPD sagte: "Wer bei mir Führung bestellt, muss wissen, dass er sie dann auch bekommt." Entsprechend regierte der 59-Jährige seit 2011 auch die Hansestadt - und ließ die Felder "Dialog und gehört werden" oft links liegen.

Anders als in Hamburg hat Scholz künftig in Berlin nicht die Richtlinienkompetenz. Aber mit dem Finanzministerium hat er sich ein Schlüsselressort gesichert. Das sind die Herausforderungen, die Scholz zu meistern hat.

Der Abschied aus Hamburg

Der Abgang von Olaf Scholz kommt wahrlich nicht überraschend und doch ist er erst jetzt offiziell. Noch an diesem Freitag kommt der SPD-Landesvorstand zusammen, um über die Auswirkungen der Kabinettsbildung auf die Hansestadt zu beraten. Das Ergebnis will Scholz, der auch SPD-Landesvorsitzender ist, im Anschluss bekanntgeben.

Als Favorit für die Senatsspitze gilt der bisherige Fraktionsvorsitzende Andreas Dressel. Aber auch der Name von Sozialsenatorin Melanie Leonhard wurde bis zuletzt gehandelt. Die endgültige parteiinterne Entscheidung trifft ein SPD-Parteitag am 24. April, ehe vier Tage später die Bürgerschaft darüber abstimmen soll.

Scholz hinterlässt in Hamburg eine SPD, die nicht mehr so unangefochten dasteht wie zu Beginn seiner Amtszeit als Bürgermeister 2011. Damals hatte er die SPD bei der Bürgerschaftswahl zur absoluten Mehrheit geführt, vier Jahre später reichte es immerhin zu einer komfortablen Mehrheit gemeinsam mit den Grünen als Koalitionspartner.

Scholz selbst hat laut der Befragung des Politikforschungsinstituts Policy Matters im Auftrag der Wochenzeitung "Die Zeit" spürbar an Vertrauen verloren. Waren vor zwei Jahren noch zwei von drei Hamburgern (69 Prozent) mit seiner Arbeit zufrieden, ist es aktuell nur noch jeder Zweite (51 Prozent). Ein wesentlicher Grund für das abnehmende Vertrauen in den Bürgermeister sei wohl der von Gewalt überschattete G20-Gipfel im vergangenen Juli, bei dem Scholz kein gutes Bild abgab.

Die ersten Tage

Am kommenden Mittwoch soll Olaf Scholz ernannt und vereidigt werden. Künftig steht er nicht nur dem Finanzministerium vor - als Vizekanzler führt er in Abwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel auch das Kabinett. Zudem koordiniert er als Vizekanzler die Arbeit der SPD-Ministerien in der Regierung.

Kaum im politischen Berlin ...

