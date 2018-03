Hamburg (ots) -



Change-Management im dpa-Newsroom: Das Frauennetzwerk GWPR im Gespräch mit Antje Homburger aus der dpa-Chefredaktion / Erste Berlin-Veranstaltung des neuen Frauennetzwerkes der Kommunikatorinnen



Mehr Frauen in Führungspositionen - das ist das Kernziel des Vereins Global Women in PR (GWPR). Im Zentrum der Aktivitäten stehen Netzwerktreffen rund um PR-Zukunftsthemen. Am 8. März (Weltfrauentag) diskutierte Antje Homburger, stellvertretende Chefredakteurin der Deutschen Presse-Agentur, mit rund 50 Kommunikatorinnen aus Unternehmen, Verbänden, PR-Agenturen und Beratungsgesellschaften über das Thema "Change-Management im dpa-Newsroom".



Transformation, Digitalisierung und die damit einhergehenden Veränderungen bei dpa sind die Themen dieser zweiten Veranstaltung des im Januar gegründeten Frauennetzwerks GWPR Deutschland e.V. "Wie funktioniert der Newsroom von Deutschlands größter Nachrichtenagentur? Welche Rolle spielen Digitalisierung und Social Media im Arbeitsalltag? Kann Technologie den Journalismus wirklich besser machen? Wie rekrutiert die dpa ihren Nachwuchs und worauf kommt es bei der Ausbildung von jungen Journalistinnen und Journalisten an? Diese und weitere Fragen beantwortete Antje Homburger den GWPR-Frauen in exklusiver Runde", erklärt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell, Gastgeberin des Abends und Vorstandsmitglied von GWPR Deutschland.



Die monatlichen Veranstaltungen der GWPR Deutschland e.V. sollen dazu führen, dass Frauen ihre Netzwerke vergrößern und sich gegenseitig stärken und unterstützen. Cornelia Kunze, erste Vorsitzende des Vereins und Inhaberin des Beratungsunternehmens i-sekai, sieht eine enge Verbindung zwischen Veranstaltungsthema und dem Anliegen des Vereins. "Wenn wir durch unser Netzwerk dazu beitragen, dass Frauen mehr und mehr Führungspositionen besetzen, dann wird auch das zu Veränderungen in der Unternehmenskultur beitragen. Change als Chance."



Über GWPR Deutschland e.V.:



GWPR Deutschland e.V. wurde am 16. Januar 2018 gegründet und ist das deutsche Chapter des seit 2015 existierenden Frauennetzwerks Global Women in PR (GWPR). Ziel von GWPR Deutschland ist es, das Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern in Führungspositionen zu verringern und mehr Frauen zu motivieren, in dem eher weiblich dominierten Beruf auf der Karriereleiter nach oben zu streben. Netzwerktreffen rund um Zukunftsthemen des Berufsfelds, Peer-to-Peer Formate zum regelmäßigen Austausch auf Augenhöhe und Mentoringangebote stehen im Zentrum der Aktivitäten. Alle vierzehn Gründerinnen haben sich verpflichtet, jeweils eigene Veranstaltungen zu organisieren, sowie für Mentoring-Netzwerk-Treffen zur Verfügung zu stehen.



Mitglied im GWPR Deutschland können Frauen aus Kommunikationsberufen werden, die mindestens über zehn Jahre Berufserfahrung verfügen. Darüber hinaus gibt es assoziierte Mitglieder, die mindestens fünf Jahren Berufserfahrung mitbringen müssen. Der GWPR Deutschland e.V. finanziert sich über Mitgliedschaften und Fördermitgliedschaften. Der Mitgliedbeitrag ist gestaffelt: Mitglieder (ab 10 Jahre Berufserfahrung) zahlen einen Jahresbeitrag von 300 Euro und assoziierte Mitglieder (ab 5 bis 10 Jahre Berufserfahrung) einen Jahresbeitrag von 100 Euro.



GWPR Deutschland e.V. im Überblick:



Vorstand:



Cornelia Kunze (I-sekai, 1. Vorsitzende), Barbara Schädler (E.ON, Stellv. Vorsitzende), Monika Schaller (Deutsche Bank, Schatzsmeisterin), Sabia Schwarzer (Allianz, Stellv. Vorsitzende)



Erweiterter Vorstand:



Gabi Kaminski (GK-Personalberatung, Ressort Mitgliederwerbung), Susanne Marell (Edelman.ergo, Ressort Next Gen Leaders), Tina Mentner (Hering Schuppener, Ressort Mentoring), Edith Stier-Thompson (news aktuell, Ressort Veranstaltungen)



Weitere Gründungsmitglieder:



Kristina Faßler (WELT), Clarissa Haller (Siemens), Inken Hollmann-Peters (Beiersdorf), Babette Kemper (Ogilvy PR), Tina Kulow (Facebook), Anke Schmidt (BASF)



