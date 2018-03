Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.745,00 +0,03% +2,58% Euro-Stoxx-50 3.410,33 -0,09% -2,67% Stoxx-50 3.007,54 +0,05% -5,36% DAX 12.306,60 -0,40% -4,73% FTSE 7.202,28 -0,01% -6,30% CAC 5.256,51 +0,05% -1,06% Nikkei-225 21.469,20 +0,47% -5,69% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 157,06 -15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,62 60,12 +0,8% 0,50 +0,4% Brent/ICE 64,28 63,61 +1,1% 0,67 -2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.320,34 1.322,04 -0,1% -1,70 +1,3% Silber (Spot) 16,49 16,49 -0,0% -0,01 -2,7% Platin (Spot) 951,90 955,00 -0,3% -3,10 +2,4% Kupfer-Future 3,08 3,07 +0,3% +0,01 -7,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer wenig veränderten Eröffnung dürfte sich die Wall Street am letzten Handelstag der Woche zeigen. Nachdem der Markt die Einführung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium am Vortag gut weggesteckt hat, auch weil Mexiko und Kanada zunächst ausgeschlossen bleiben und es Ausnahmen für einzelne Länder geben soll, richten sich die Blicke nun auf den US-Arbeitsmarkt, der für den Markt die Richtung vorgeben dürfte. Und hier steht vor allem die Entwicklung der Stundenlöhne im Fokus. Es wird für Februar mit einer Zunahme um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gerechnet. Im Januar hatten die US-Löhne überraschend stark zugelegt und damit an den Börsen wegen der damit verbundenen Inflations- und Zinserhöhungsspekulationen für kräftige Abgaben gesorgt. Insgesamt wird für Februar mit 205.000 neu geschaffenen Stellen in den USA gerechnet. Stützend dürfte auch wirken, dass sich US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Kim Jong Un treffen will. Für die Dauer der Gespräche, die bis Mai stattfinden sollen, sollen Atom- und Raketentests ausgesetzt werden. Bei dem Treffen soll es um die Denuklearisierung Nordkoreas gehen. Daneben könnten die Reden einer Reihe von Fed-Vertretern für Impulse sorgen. So werden sich der Präsident der Chicago Fed, Charles Evans, sowie der Präsident der Notenbankfiliale in Boston, Eric Rosengren, zu Wort melden. Bei den Einzelwerten könnten Marvell Technologies nach Geschäftszahlen unter Druck geraten. Der Chip-Hersteller hatte zwar Ergebnisse veröffentlicht, die über den Markterwartungen lagen, doch ist die Aktie im Vorfeld bereits deutlich nach oben gelaufen. Daher könnte es hier zu Gewinnmitnahmen kommen. Die Aktie ist vor der Startglocke noch nicht aktiv, nachbörslich ging es allerdings um 3 Prozent nach unten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Februar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +205.000 gg Vm zuvor: +200.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,34% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Zurückhaltung prägt das Geschäft an Europas Börsen am Freitagmittag. Den nächsten größeren Impuls könnte die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts im weiteren Verlauf setzen. Im Blick steht dabei vor allem die Entwicklung der Stundenlöhne. Diese waren im Vormonat überraschend deutlich gestiegen, was Inflationsängste an den Märkten auslöste. Analysten rechnen im Februar mit einem Stellenaufbau von 205.000 gegenüber dem Vormonat. Die Arbeitslosenquote soll auf 4,0 Prozent von 4,1 Prozent im Vormonat gefallen sein. Mit Blick auf die Stundenlöhne wird ein Anstieg von 0,20 Prozent gegenüber Januar erwartet nach zuvor 0,34 Prozent. "Sollte es hier Entspannung geben, dürfte sich die Markterholung fortsetzen", sagt ein Händler. Positiv bewerten Marktteilnehmer die sich anbahnende Entspannung im Nordkorea-Konflikt. Trump hat eine Einladung des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un angenommen. Nordkorea will die Atom- und Raketentest nun aussetzen. Die von US-Präsident Donald Trump am Vorabend verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium belasten die entsprechenden Branchentitel. Allerdings hält sich in Abgabedruck in Grenzen. Zur Begründung heißt es, Trump habe mit seiner Ankündigung mögliche Ausnahmen zu prüfen, den Weg für Verhandlungen geöffnet. Die Nafta-Partner Mexiko und Kanada, mit denen die USA gerade verhandeln, hat er zunächst von den Zöllen ausgenommen. Thyssenkrupp notieren unverändert, Salzgitter, wo es zusätzlich ein Abstufung durch Kepler Cheuvreux gibt, verlieren 4 Prozent und Arcelormittal geben um 1,4 Prozent nach. Größter DAX-Verlierer sind Continental mit einem Minus von 2,2 Prozent nach einer negativen Analystenstudie. Gewinner sind Merck KGaA mit einem Plus von 1,9 Prozent - dabei dürfte es sich um eine technische Gegenbewegung auf die Vortagesverluste handeln. In Paris gibt die Aktie des Medienunternehmens Lagardere nach Vorlage von Geschäftszahlen um 7,9 Prozent nach. Für Barclays ist das Nettoergebnis enttäuschend ausgefallen, auch der freie Cashflow habe die Erwartungen verfehlt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Mi, 17:03 % YTD EUR/USD 1,2302 -0,09% 1,2404 1,2402 +2,4% EUR/JPY 131,39 +0,38% 131,41 131,44 -2,9% EUR/CHF 1,1696 -0,14% 1,1690 1,1686 -0,1% EUR/GBP 0,8896 -0,19% 0,8924 1,1202 +0,1% USD/JPY 106,80 +0,48% 105,94 105,99 -5,2% GBP/USD 1,3829 +0,11% 1,3898 1,3893 +2,3% Bitcoin BTC/USD 9.021,49 -3,6% 10.027,70 10.700,90 -33,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Das geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ist an den Börsen in Ostasien und Australien positiv aufgenommen worden. Allerdings kamen die Aktienmärkte der Region am Freitag von ihren Tageshochs im späten Handel wieder etwas zurück. Die erste Euphorie sei realistischeren Erwartungen gewichen, sagte Takahiro Sekido, Japan-Stratege bei der Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Für Zurückhaltung sorgte außerdem, dass nach Börsenschluss in Asien mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Februar ein Highlight ansteht, auf das die asiatischen Märkte erst am Montag reagieren können. Im Vormonat hatte ein unerwartet starker Anstieg der US-Stundenlöhne mit damit verbundenen Zinserhöhungsspekulationen die Börsen weltweit unter Druck gesetzt. Die Entscheidung der Bank of Japan, an ihrem geldpolitischen Kurs weiter festzuhalten, war weithin erwartet worden und bewegte nicht. Zu den größten Gewinnern gehörte der Aktienmarkt in Seoul. Dort stieg der Kospi um 1,1 Prozent, nachdem der US-Präsident eine Einladung Kim Jong Uns nach Nordkorea angenommen hatte. An der Tokioter Börse legte der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent auf 21.469 Punkte zu. Im frühen Handel hatte der Index bis zu 2,4 Prozent im Plus gelegen, gestützt von einem da noch deutlicher nachgebenden Yen und der Entspannung in Korea. Allerdings machte die japanische Landeswährung zum US-Dollar im Verlauf wieder Boden gut. In Australien verringerten die Börsen ihr anfangs deutlicheres Plus zum Handelsende auf 0,3 Prozent. Gesucht waren die Aktien der großen Banken des Landes. Die Kurse rohstoffnaher Unternehmen fielen jedoch zurück, nachdem die Ölpreise gesunken und auch die chinesischen Metall-Futures wegen der auf den Weg gebrachten US-Strafzölle auf Aluminium und Stahl unter Druck geraten waren.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen sind nach der EZB-Sitzung auf breiter Front gesunken. Am Freitag verteidigen sie die neuen Niveaus oder laufen noch etwas zusammen. Die EZB hat die Wachstumsprognose für dieses Jahr erhöht und die Inflationsprognose für das kommende Jahr gesenkt, ein günstiges Szenario für den Kreditmarkt. Credit erhalte von Mario Draghi Auftrieb, "möglicherweise sogar genug, um die jüngsten Abflüsse zu bremsen oder sogar zu stoppen", sagt Marco Stoeckle, Kreditanalyst der Commerzbank. Das könnte die Spreads sogar auf Sicht der nächsten Wochen einengen. Allerdings bezweifelt Stoeckle, dass die EZB taubenhaft genug war, um wieder eine Phase ausgeprägter struktureller Zuflüsse auszulösen, wie sie im zweiten Quartal 2017 nach der Wahl Macrons zu beobachten gewesen seien.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Aroundtown nimmt mit Kapitalerhöhung gut 600 Millionen Euro ein

Der Immobilienkonzern Aroundtown hat seine am Vorabend angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich am Markt untergebracht. Wie das Unternehmen mitteilte, das ab der übernächsten Woche im MDAX notiert sein wird, hat es 95 Millionen Aktien zum Preis von 6,38 Euro das Stück bei institutionellen Investoren platziert und damit brutto 606,1 Millionen Euro eingenommen. Das Geld will die Aroundtown SA mit Sitz in Luxemburg zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie einsetzen.

ACS und Atlantia erwägen Joint Venture für Abertis - Zeitung

