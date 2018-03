Hannover - Die Bank of Japan (BoJ) hat erwartungsgemäß erneut keinerlei Veränderungen am geldpolitischen Werkzeugkasten getätigt, so Dr. Stefan Große von der Nord LB.Auf zwei Dinge sei bei der anschließenden Pressekonferenz besonders zu achten gewesen: Zum einen habe Notenbankgouverneur Kuroda in der letzten Woche für eine größere Marktbewegung mit "hawkishen" Äußerungen gesorgt. Zum anderen waren wir gespannt, was die BoJ von den neuen amerikanischen Zöllen und einen potenziellen Handelskrieg hält, so die Analysten der Nord LB.

