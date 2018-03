Liebe Leser,

die VW-Aktie hat sich in dieser Woche leicht erholen können. Am Freitagvormittag steht ein Plus von fast 2,5 % zu Buche. Dabei hat die Aktie innerhalb der Woche bereits in der Spitze mehr erreicht und fällt gegen Ende der Woche leicht zurück. Charttechnisch betrachtet hat sie in der vergangenen Woche den 200-Wochen-Durchschnitt wieder unterschritten. Damit sind aus dieser Perspektive weitere Abgaben in Richtung 100-Wochen-Durchschnitt wahrscheinlich. Dieser verläuft derzeit ... (David Iusow)

