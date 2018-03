Das Rote Kreuz schickt mehrere Laster mit Lebensmitteln in die syrischen Rebellengebiete. Beobachter berichten von Kampfflugzeugen in dem Gebiet.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat am Freitag einen Hilfskonvoi mit Lebensmitteln in die belagerte syrische Rebellenenklave Ost-Ghuta geschickt. Der aus 13 Lastern bestehende Transport habe die Frontlinie überfahren, teilte das IKRK mit. Ziel des Konvois sei die Stadt Duma. Von dort berichteten ein Bewohner und die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte kurz darauf von Luftangriffen. Flugzeuge kreisten weiterhin über der Stadt. Wegen der Kämpfe hatte das Rote Kreuz am Donnerstag einen geplanten Hilfskonvoi abgesagt. In der seit Jahren von Regierungskräften ...

