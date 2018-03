Zehntausende Lehrkräfte könnten in den kommenden Jahren fehlen.

Den berufsbildenden Schulen in Deutschland fehlen laut einer neuen Studie in den kommenden Jahren Zehntausende Lehrer. Bis 2025 brauchen die Schulen nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) knapp 22 000 zusätzliche Lehrkräfte. Denn bis dann würden fast 340 000 Schüler mehr an berufsbildenden Schulen lernen als bisher von der Kultusministerkonferenz ...

