NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für K+S nach jüngsten Daten zur Preisentwicklung von Düngemitteln auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Insgesamt sei die Preisentwicklung für Kali, Phosphat und Harnstoff im März positiv gewesen, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./ajx/la

Datum der Analyse: 09.03.2018

