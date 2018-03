4,02 Euro Dividende pro BMW-Vorzugsaktie, das sind 50 Cent mehr als im Vorjahr. Für ein Rekordjahr.... Aber die Zukunft wird ruppiger... Donald Trump machte BMW das Leben leicht und schwer zugleich: fast eine Milliarde - so stark profitierte BMW von der US-Steuerreform. Doch dann drohen die Importzölle. Und das träfe vor allem die Volumenmodelle der 5er Reihe und auch den 7er. Diese Modelle werden in Deutschland gebaut. Wie also sind die Aussichten?