Thema heute:

Scottsdale, Arizona startet in die Festivalsaison

Mit dem Frühling erwacht auch die Wüstenstadt Scottsdale in Arizona zu neuem Leben, denn im März und April 2018 blühen hier bei traumhaftem Wetter wieder abwechslungsreiche Festivals auf und sorgen für unterhaltsame Monate. Besucher dürfen sich auf künstlerische Meisterleistungen bei der Celebration of Fine Art und dem Scottsdale Arts Festival freuen, können tollkühne Biker und ihre Motorräder bei der Arizona Bike Week bestaunen sowie sich mit Leckerbissen beim Scottsdale Culinary Festival verwöhnen lassen.

Der Reisetipp:

Kunstliebhaber sollten sich die Celebration of Fine Art nicht entgehen lassen - laut Art & Antiques Magazin: "One of the West's Premier Art Events'. Mehr als 100 renommierte Künstlerinnen und Künstler von allen Kontinenten stellen bis zum 25. März 2018 ihre unverwechselbaren Werke aus. Unter den Meisterstücken gibt es Schmuck, inspiriert von den amerikanischen Ureinwohnern, Ölgemälde, die die Natur Arizonas auf Leinwand bannen, sowie Holz- und Steinskulpturen zu bestaunen.

Ähnlich kreativ und bunt geht es beim Scottsdale Arts Festival vom 9. bis 11. März zu. Kunstinteressierte können im Scottsdale Center for the Performing Arts Werke von 170 Künstlern betrachten, ihr eigenes Meisterstück erwerben oder an einer Online-Kunstauktion teilnehmen. Die Auswahl ist riesig. ZZ Top rockt die Arizona Bike Week. Bereit für die wildeste und heißeste Tour in Arizona? Die Arizona Bike Week ist zurück. Vom 11. bis 15. April lockt sie wieder Motorradfans aus der ganzen Welt auf ihre Bikes. Bei unterschiedlichen Fahrten durchqueren die Teilnehmer die bezaubernde Wüstenkulisse Scottsdales. Dabei haben sie die Wahl, ob sie die unvergesslichen Landschaften allein oder in einer organisierten Charity-Gruppe erkunden möchten. Highlight in diesem Jahr wird der Auftritt der Rockgruppe ZZ Top am Sonntag sein.

Und wie schmeckt eigentlich der Wilde Westen? Herausfinden lässt sich dies beimdas in diesem Jahr 40. Jubiläum feiertAm 14. und 15. April präsentieren 40 Restaurants und 30 Craft Beer-Brauereien Köstlichkeiten für alle Geschmäcker. Verschiedene Themenbereiche wie dasoder dergarantieren abwechslungsreiche kulinarische Erlebnisse. Besucher können mit Köchen diskutieren, neue Küchengeräte ausprobieren oder zu der Musik von 20 verschiedenen Bands feiern. Es werden wieder mehr als 30.000 Gäste erwartet.

