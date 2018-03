Berlin (ots) - Dieses Jahr verändern sich die Kategorien: aus Kategorie Print wird Kategorie Text. Zur Kategorie Text zählen ab jetzt alle Wortbeiträge aus dem Print und auch aus dem Online-Bereich.



Die eingereichten Arbeiten sollen allgemein verständlich sein und zur Popularisierung wissenschaftlicher Sachverhalte, insbesondere aus den Bereichen Naturwissenschaften, Technologie und Medizin, beitragen. Entscheidend ist die originelle journalistische Bearbeitung aktueller wissenschaftlicher Themen.



Die Auszeichnung erfolgt für herausragende Beiträge in der Kategorie Text (Wortbeiträge Print und Online), in der Kategorie elektronische Medien (TV, Hörfunk und Multimedia-Beiträge) und im Bereich Nachwuchs (unter 30 Jahren, kategorienunabhängig). Der Preis in den beiden Kategorien Text und elektronische Medien ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Der Nachwuchspreis ist mit 2.500 Euro dotiert.



Bewerbungsschluss für die Einreichungen ist der 2. April 2018.



Die detaillierten Teilnahmebedingungen und die Einreichung sind abrufbar unter http://ots.de/gGPqO3.



Die Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt im Herbst durch die aktuelle Jury:



- Vorsitz: Dr. Stefan von Holtzbrinck, Vorsitzender der Geschäftsführung, Holtzbrinck Publishing Group - Prof. Dr. Dr. Andreas Barner, Mitglied des Gesellschafterausschusses, Boehringer Ingelheim - Ulrich Blumenthal, Redakteur "Forschung aktuell", Deutschlandfunk - Uta-Micaela Dürig, Geschäftsführerin, Robert Bosch Stiftung GmbH - Prof. Dr. Matthias Kleiner, Präsident, Leibniz-Gemeinschaft e. V. - Prof. Dr. Carsten Könneker, Chefredakteur, Spektrum der Wissenschaft - Joachim Müller-Jung, Leiter Ressort Natur und Wissenschaft, Frankfurter Allgemeine Zeitung - Andreas Sentker, Ressortleiter Wissen, DIE ZEIT und Herausgeber ZEIT Wissen - Prof. Dr. Peter Strohschneider, Präsident Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. - Ranga Yogeshwar, Moderator ARD-Sendungen



Pressekontakt: Ursel Zetzsche, Veranstaltungsforum Holtzbrinck Publishing Group, Berlin, www.vf-holtzbrinck.de, E-Mail gvhpreis@vf-holtzbrinck.de, Telefon 030/2787 18-20