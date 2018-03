FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat am Februar konzernweit mit 8,8 Millionen Fluggästen 13,1 Prozent mehr Passagiere befördert. In den ersten beiden Monaten liegt das Plus bei knapp 12 Prozent. Die angebotenen Sitzkilometer lagen nach Angaben des Unternehmens vom Freitag um 8,6 Prozent über dem Vorjahr, gleichzeitig konnte der Absatz um 10,4 Prozent gesteigert werden. Daraus ergab sich ein Sitzladefaktor von 76,2 Prozent, ein Zuwachs von 1,2 Prozentpunkte gegenüber Februar 2017.

Auch bei der Fracht lief es für die Deutsche Lufthansa in dem Monat gut: Das Frachtangebot lag im Februar um 5,9 Prozent über dem Vorjahr, die abgesetzten Tonnenkilometer legten um 6,3 Prozent zu. Der Nutzladefaktor stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 71,1 Prozent.

March 09, 2018

