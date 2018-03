Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die USA Europa von den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium verschonen. "Am besten wäre es, wir könnten ausgenommen werden", sagte Merkel auf der Handwerksmesse in München.

Deutschland unterstütze die für den Handel zuständige EU-Kommission, "sich sowohl an die WTO zu wenden als auch Gespräche zu suchen mit den Vereinigten Staaten von Amerika", ergänzte die Kanzlerin. Sie benannte als "Ziel und Wunsch" der Bundesregierung, weitere Handelsschranken abzubauen, anstatt neue zu errichten. "Keiner würde in so einem Wettlauf (um Strafzölle) gewinnen", warnte Merkel.

US-Präsident Donald Trump will die Nachbarländer Kanada und Mexiko sowie Australien von den angekündigten Belastungen auf die Stahl- und Aluminiumeinfuhr befreien. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström wird am Samstag den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen, um einen Handelskrieg abzuwenden. Washington plant Importzölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium.

Die Schwedin hat aber vorsorglich eine Liste mit amerikanischen Produkten ausgearbeitet, die ihrerseits mit Strafzöllen belegt werden könnten. Neben Stahlprodukten finden sich auf ihr unter anderem auch Bourbon-Whiskey, Motorräder und Jeans.

March 09, 2018

