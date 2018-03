mybet Holding führt exklusive Gespräche über Joint Venture mit strategischem Investor

DGAP-Ad-hoc: mybet Holding SE / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Joint Venture mybet Holding führt exklusive Gespräche über Joint Venture mit strategischem Investor 09.03.2018 / 13:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Berlin, 09. März 2018. Die mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) führt derzeit mit einem strategischen Investor Gespräche über eine künftige strategische und operative Zusammenarbeit im Online-Bereich. Bei dem potenziellen Partner handelt es sich um einen führenden Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Malta.

Die mybet Holding SE und der Investor haben heute eine im Hinblick auf die mögliche Durchführung einer Transaktion unverbindliche Vereinbarung unterzeichnet, die dem Investor eine mindestens 30-tägige Exklusivität mit Option auf eine 30-tägige Verlängerung bei diesen Verhandlungen einräumt. Ziel ist die gemeinsame Etablierung eines Joint Ventures mit Sitz in Malta, an der die mybet Holding SE direkt oder indirekt 51 Prozent der Anteile halten wird. Der Investor soll danach insbesondere Eigenkapital in einem mittleren einstelligen Millionenbereich einbringen, das überwiegend zur Finanzierung von zukünftigen Investitionen in Marketingaktivitäten verwendet werden soll. Die mybet Holding SE soll ihr Online-Geschäft einbringen.

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com |

www.mybet-shop.com

Kontakt mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 D-10178 Berlin

ISIN: DE000A0JRU67

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

