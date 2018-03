Stell dir vor, du investierst jetzt 10.000 Euro in ein Unternehmen und schon 30 Jahre später zahlt es dir Jahr für Jahr Dividenden in Höhe von 5.000 Euro. Ein Traum, oder? Da wäre die Rente allein schon aus den Dividendenausschüttungen einer einzigen gut gewählten Geldanlage gesichert. Auf Rentenversicherung, Riester-Rente und Lebensversicherung können Pensionäre dann genauso verzichten wie auf den Sparstrumpf.



Das Szenario ist zwar etwas optimistisch, aber keineswegs völlig unrealistisch. Ausgehend von 3 % müsste die Dividendenrendite dafür jährlich im Schnitt um 10 % angehoben werden, was nicht unüblich ist. Damit das gelingen kann, müssen wir uns auf Unternehmen konzentrieren, ...

