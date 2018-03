GEA Group Aktiengesellschaft: GEA verlängert Vorstandsmandate von Steffen Bersch und Niels Erik Olsen

GEA verlängert Vorstandsmandate von Steffen Bersch und Niels Erik Olsen

Düsseldorf, 9. März 2018 - Der Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft hat in seiner gestrigen ordentlichen Sitzung die am 31. Dezember 2018 auslaufende Bestellung von Steffen Bersch (48) und Niels Erik Olsen (51) zu Mitgliedern des Vorstands des Unternehmens um weitere drei Jahre bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Die beiden langjährigen und international erfahrenen GEA Manager wurden gemeinsam mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in den Vorstand des Konzerns berufen. Bersch verantwortet im Vorstand die Business Area Equipment, während Olsen für die Business Area Solutions verantwortlich zeichnet.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Steffen Bersch und Niels Erik Olsen weiter fortsetzen können. Mit ihren umfangreichen Technologie- und Marktkenntnissen leisten sie einen wichtigen Beitrag, GEA weiter auf die Zukunft auszurichten und das Unternehmen auch durch ein zum Teil anspruchsvolles Marktumfeld zu führen", erklärte Dr. Helmut Perlet, Vorsitzender des Aufsichtsrats der GEA Group Aktiengesellschaft.

Über GEA GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in 2017. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik, Komponenten und umweltschonende Energielösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 18.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

