Merkel hofft noch auf Verschonung von Trumps Strafzöllen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die USA Europa von den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium verschonen. "Am besten wäre es, wir könnten ausgenommen werden", sagte Merkel auf der Handwerksmesse in München. Deutschland unterstütze die für den Handel zuständige EU-Kommission, "sich sowohl an die WTO zu wenden als auch Gespräche zu suchen mit den Vereinigten Staaten von Amerika", ergänzte die Kanzlerin.

Katainen: EU will Handelskrieg mit USA vermeiden

Die EU-Kommission setzt auf eine besonnene Reaktion im Streit mit den USA über Handelszölle. "Wir bereiten unsere Gegenmaßnahmen technisch vor, aber wir hoffen, dass wir sie nicht einsetzen müssen", sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Jyrki Katainen, bei einer Pressekonferenz. "Wir lassen sie heute nicht vom Stapel."

EU sieht "Dialog" mit Trump im Stahlstreit weiter als "erste Option"

Die EU-Kommission setzt im Stahlstreit mit US-Präsident Donald Trump vorerst weiter auf Gespräche. "Dialog ist immer die erste Option der Europäischen Union", sagte Handelskommissarin Cecilia Malmström am Freitag in Brüssel. Sie setzte darauf, dass die USA die EU noch immer von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausnehmen könnten.

Berlin nimmt Trumps Zoll-Entscheidung mit Sorge zur Kenntnis

Die Bundesregierung hat sich nach der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump für Strafzölle auf Stahl und Aluminium besorgt gezeigt und ihre ablehnende Haltung dazu bekräftigt. "Wir haben diese Entscheidung mit Sorge zur Kenntnis genommen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Bundesregierung lehne unilaterale Strafzölle ab und halten diese für rechtswidrig.

Südkorea will USA um Ausnahmen bei Strafzöllen bitten

Südkorea will die USA um Ausnahmen bei den verhängten Strafzöllen bitten und im Fall einer Zurückweisung die Welthandelsorganisation (WTO) einschalten. Südkoreas Handelsminister Paik Un Gyu bedauerte die von US-Präsident Donald Trump auf den Weg gebrachten Zölle auf Stahl und Aluminium. Sollten diese Maßnahmen wie geplant in Kraft treten, wäre das ein "schwerer Schlag" für Südkoreas Stahlexporte in die USA.

Drohender Handelskrieg bringt EZB nicht von ihrem Plan ab

Über die vergangenen Wochen sind die Finanzmärkte munter hoch- und runtergeschossen. Nunmehr kommt auch noch die Angst vor Protektionismus dazu. Trotzdem ändern Notenbanken wie die Europäische Zentralbank (EZB) nichts an ihrem Kurs. Die Währungshüter der Eurozone unternahmen nur einen kleinen Schritt in Richtung einer Normalisierung der Geldpolitik.

Deutsche Wirtschaft startet etwas schwach ins neue Jahr

Die deutsche Wirtschaft hat einen eher schwachen Start ins neue Jahr hingelegt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken sowohl die Produktion als auch die Ein- und Ausfuhren sowie die Einzelhandelsumsätze. Allerdings deuten hohe Auftragsbestände, niedrige Lagerbestände und der große Optimismus der Unternehmen darauf hin, dass Sorgen um die deutsche Konjunktur unbegründet sind - zumindest vorerst.

Deutsche Arbeitskosten steigen 2017 etwas schwächer

Die deutschen Arbeitskosten sind im Jahr 2017 etwas schwächer gestiegen als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, legten die Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde kalenderbereinigt um 2,1 Prozent zu. Im Jahr 2016 hatte der Anstieg 2,8 Prozent betragen. Die Bruttoverdienste stiegen 2017 um 2,2 Prozent, die Lohnnebenkosten um 1,8 Prozent.

Scholz wird starker Mann der SPD im Kabinett

Der künftige Finanzminister Olaf Scholz soll in der neuen Bundesregierung die Linie für die SPD im Kabinett vorgeben. "Er wird als Vizekanzler die Koordination übernehmen. Er wird diese Aufgabe wie immer umsichtig, kompetent und als guter Verhandler leisten", sagte die designierte Parteichefin Andrea Nahles bei der Vorstellung der SPD-Ministerriege im Willy-Brandt-Haus.

Wirtschaft mahnt Merkel zu Senkung der Steuerbelastung

Die deutsche Wirtschaft hat von der Bundesregierung eine Senkung ihrer Steuerbelastung und eine Erleichterung der Finanzierungsbedingungen gefordert. "Die Deutsche Wirtschaft appelliert an die neue Bundesregierung, Steuerpolitik als Standortpolitik zu nutzen", erklärten die vier Wirtschaftsverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH in einer Erklärung zum Münchener Spitzengespräch der Wirtschaft mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). In der aktuellen Lage reiche "ein Verzicht auf Steuererhöhung nicht aus", mahnten die Verbände.

Frankreichs Industrie drosselt Produktion überraschend

Die französische Industrieproduktion ist im Januar steil und überraschend gefallen. Wie die Statistikbehörde meldete, schrumpfte der Ausstoß um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten mit einer stabilen Produktion gerechnet. Für den Dezember wurde das Plus auf 0,2 (zuvor: 0,5) Prozent nach unten revidiert.

Südkoreas Präsident: Geplantes Treffen zwischen Trump und Kim ist "Meilenstein"

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat das geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un begeistert begrüßt. Das Treffen werde als "historischer Meilenstein" für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel in die Geschichte eingehen, erklärte Moon am Freitag. Die geplante Begegnung sei "wie ein Wunder".

Chinas Automarkt wächst weiter - Ford weiter Ladenhüter

Der weltweit größte Automarkt China ist auch in den ersten beiden Monaten des Jahres 2018 weiter gewachsen. Im Januar und im Februar wurden mehr als 4,5 Millionen Fahrzeuge im Reich der Mitte verkauft, ein Plus von 1,7 Prozent zur Vorjahresperiode, teilte der Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) am Freitag mit. Und das, obwohl in China die Mehrwertsteuer für leichte Nutzfahrzeuge zum Jahresanfang von 7,5 auf 10 Prozent erhöht wurde.

GB/Industrieproduktion Jan +1,3% gg Vm; +1,6% gg Vj

GB/Industrieproduktion Jan PROG: +1,6% gg Vm, +1,8% gg Vj

GB/Handelsbilanz Jan Defizit 12,3 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Dez revidiert Defizit 11,8 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 13,6 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Jan PROGNOSE: Defizit 11,9 Mrd GBP

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Feb +0,8% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Feb +1,4% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Feb PROG: +0,8% gg Vm, +1,4% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Feb +0,9% gg Vm, +2,2% gg Vj

