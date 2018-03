Die SPD schickt viele unbekannte Gesichter in die Bundesregierung. Einige könnten sich profilieren. Für andere ist Berlin ein großes Risiko.

Wie Gladiatoren marschieren die SPD-Minister am Freitagmorgen in der Parteizentale auf: erst die drei Frauen, dann die Männer. Viele Bürger werden sich, wenn sie die Bilder sehen, verwundert die Augen reiben. Die Sozialdemokraten haben das Bundeskabinett kräftig durchgeschüttelt.

Kein einziger bisheriger SPD-Minister wird seinen Job behalten, Sigmar Gabriel ist ganz weg. Dafür gibt es etliche weithin unbekannte Gesichter. Die Minister-Riege der Sozialdemokraten ist vor allem eines: eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Doch die Besetzung wichtiger Ministerien mit unerfahrenen Köpfen birgt auch Risiken.

Zum neuen Star könnte schnell Franziska Giffey avancieren. Für die Bezirksbürgermeisterin von Neukölln ist die Berufung zur Familienministerin ein kometenhafter Aufstieg. Die 39-Jährige hat keinerlei Bundeserfahrung, bringt aber dafür aus ihrer Arbeit aus Neukölln viel Praxiserfahrung mit. Sie kennt aus ihrem Bezirk die Probleme bei der Integration von Migranten, aber auch deren alltägliche Lebenssituation, etwa die Probleme beim Thema Gleichstellung.

Giffey passt eigentlich nicht ins typische SPD-Schema. Sie vertritt auch konservativere Positionen - und könnte damit endlich die Debatte führen, die die SPD bislang gemieden hat: Wie geht man offen und ehrlich mit den Problemen um, die die Flüchtlingskrise mit sich gebracht hat? Giffey könnte außerdem zum Sprachrohr Ostdeutschlands werden, schließlich ist sie die einzige Ministerin aus den neuen Ländern.

Die zweite große Unbekannte im Kabinett ist Svenja Schulze. Die neue Bundesumweltministerin ist SPD-Generalsekretärin in Nordrhein-Westfalen und war zwischen 2010 und 2017 Wissenschaftsministerin in der NRW-Landesregierung. Akzente, die bundesweit Spuren hinterlassen haben, hat die 49-Jährige dort nicht gesetzt.

Und ob es so klug war, ausgerechnet eine Vertreterin aus NRW ins Umweltressort zu schicken, ist fraglich. Das Bundesland ist stark industriell geprägt, schon in der Vergangenheit schepperte es in der Klima- und Umweltpolitik immer wieder zwischen NRW und dem Bund.

Viele Herausforderungen für Schulze

Für Schulze werden ...

