Hamburg (ots) - Die Mediengruppe Madsack plant ein deutschlandweites Nachrichtenportal. Erstmals nimmt jetzt dazu Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Mediengruppe Madsack, im Gespräch mit dem Mediendienst kress.de persönlich Stellung.



Ihm gehe es vor allem darum, die Potenziale vom Redaktionsnetzwerk Deutschland richtig zu nutzen. Die Reichweiten-Riesen wie Bild, Focus, Spiegel oder T-Online will Düffert dabei gar nicht angreifen: "Die Platzhirsche sind die Platzhirsche. Es ist nicht unser Ansatz, einer der großen nationalen Marken den Platz streitig machen zu wollen", betont Düffert im Gespräch mit kress.de.



Für Madsack-Boss Thomas Düffert steht vielmehr fest: "Es wartet 'da draußen' niemand auf das nächste überregionale Portal. Das ist uns klar. Es ist aber auf der anderen Seite bekannt, dass Leser regionaler Tageszeitungen durchaus anspruchsvoll in Bezug auf ihren Nachrichtenkonsum sind, im Regionalen wie im Überregionalen", betont Thomas Düffert im kress.de-Interview.



Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/4xm



OTS: kress.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/18686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_18686.rss2



Pressekontakt: Bülend Ürük Chefredakteur Twitter: www.twitter.com/buelend LinkedIn: www.linkedin.com/in/urukb/ FB: www.facebook.com/ueruek chefredaktion@newsroom.de www.kress.de