Sind die Gleichfehlerströme größer 6?mA DC, können sich, durch Sättigungseffekte im Wandler des Fehlerstromschutzschalters (RCD), beim Einsatz von RCD Typ A sowohl die Ansprechzeit als auch der Ansprechwert negativ verändern. Im ungünstigsten Fall löst ein RCD Typ A bei einem hohen Gleichfehlerstrom nicht mehr aus und wird »blind«. Die Schutzfunktion ist in jedem dieser Fälle nicht mehr gewährleistet.

Um dies zu verhindern, kann man entweder RCD Typ B einsetzen, oder der Gleichfehlerstrom kann durch eine andere Maßnahme erkannt und der Stromkreis abgeschaltet werden. Eine Mischung von RCD Typ A und RCD Typ B im gleichen Stromkreis ist nicht zulässig. Dies muss man bei einer Neuinstallation oder beim Erweitern beachten. Bild?1 zeigt die Definition eines Gleichfehlerstroms 6?mA DC.

Forderungen der Normen an Geräte und Installation

Gemäß DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-11 gilt für Geräte: Steckerfertige elektrische Betriebsmittel mit einer Bemessungsleistung = 4?kVA müssen so ausgeführt sein, dass ein dem Schutzleiterstrom überlagerter Gleichstromanteil maximal 6?mA beträgt.

Für steckerfertige elektrische Betriebsmittel mit einer Bemessungsleistung = 4?kVA und fest angeschlossene Betriebsmittel, unabhängig von ihrer Bemessungsleistung, müssen in der Betriebsanleitung Hinweise bezüglich der Schutzmaßnahmen enthalten sein.

Wenn der DC-Anteil der Schutzleiterströme 6?mA übersteigt, müssen geeignete Schutzmaßnahmen ausgewählt werden, z.?B. eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) Typ B.

Für die Gerätehersteller heißt das, dass DC-Fehlerströme größer 6?mA erkannt und abgeschaltet werden müssen, z.?B. mit einer integrierten Lösung, oder das Gerät darf nur in Verbindung mit einem vorgeschaltetem RCD Typ B verwendet werden.

Gebäudeinstallation heute

In vielen Gebäudeinstallationen sind, für die Sicherung der Schutzmaßnahme Schutz gegen elektrischen Schlag, neben dem Basisschutz mit Überstromschutzeinrichtung als zusätzlicher Schutz RCD (FI-Schutzschalter) vom Typ A verbaut. Diese RCD vom Typ A funktionieren nach IEC 60755:2017 nur mit glatten Gleichfehlerströmen bis maximal 6?mA ordnungsgemäß.

In den vergangenen Jahren wurden aus diesem Grund zahlreiche Normen und Spezifikationen entwickelt, die diesen Umstand berücksichtigen und an elektrische Betriebsmittel (Verbraucher, Quellen oder Speicher) oder an die Elektroinstallation entsprechende Anforderungen zum Erhalt der Schutzziele stellen. Als Ergebnis hieraus stehen zum einen ...

