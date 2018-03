Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Wie berichtet will Finanzminister Löger das Glückspielgesetz ändern. Player wie bet-at-home.com hätten demnach nur zwei Wochen Zeit, sich eine österreichische Lizenz zu besorgen oder die Seiten vom Netz zu nehmen, schrieb der "Trend" vorige Woche. Da wären wir jetzt bei der Hälfte. Bis 6. März wollten die Sportwettenabieter mit einer Studie kontern. Dieser Konter wird nun offenbar am Montag, 12. März, starten. Im Rahmen eines Pressegesprächs will die Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel über die wirtschaftlichen, steuerpolitischen und europarechtlichen Auswirkungen einer derartigen Regelung, die derzeitige Situation und...

