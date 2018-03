TUNIS (dpa-AFX) - Die Phosphatproduktion in Tunesien ist nach Regierungsangaben nach einer wochenlangen Blockade durch Demonstranten wieder angelaufen. Alle Produktionsstätten in der Region Gafsa in Zentraltunesien hätten wieder ihre normale Tätigkeit aufgenommen, sagte Energieminister Khaled Kaddour lokalen Medien am Freitag.

Im Zuge der landesweiten Proteste gegen hohe Arbeitslosigkeit und ein neues Finanzgesetz in Tunesien hatten Demonstranten seit Mitte Januar die Phosphatproduktion zeitweise komplett blockiert. Sie zählt in Tunesien zu einem der wichtigsten Industriezweige.

Das nordafrikanische Land gehörte vor der Revolution 2011 weltweit zu den größten Exporteuren von Phosphat. Nach Angaben des staatlichen Unternehmens CPG (Compagnie des Phosphates de Gafsa) hatte sich die Produktion in den vergangenen Jahren fast halbiert. Das Bergbauministerium schätzt den finanziellen Verlust durch die Streiks in den vergangenen Jahren auf rund zehn Milliarden Dinar (3,3 Milliarden Euro).

Immer wieder kommt es in der zentraltunesischen Region Gafsa zu Protesten und Streiks. Die Menschen abseits der Hauptstadt Tunis fühlen sich benachteiligt./sus/DP/men

