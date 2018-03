BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Justizminister wollen das Zahlen mit dem Smartphone, mit Kreditkarten und digitalen Währungen sicherer machen. Die Ressortleiter der EU-Staaten einigten sich am Freitag in Brüssel auf eine gemeinsame Position zu einem Vorschlag der EU-Kommission, die stärker gegen Betrug bei bargeldlosem Zahlen vorgehen will. Danach sollen künftig etwa die Zuständigkeit bei grenzübergreifendem Betrug klarer geregelt sein und die Definition einzelner Strafbestände vereinheitlicht werden.

"Betrug mit Kreditkarten und beim Online-Shopping nimmt dramatisch zu", sagte die bulgarische Justizministerin Tsetska Tsacheva. Kriminelle dürften die Schlupflöcher der einzelnen Mitgliedstaaten nicht weiter ausnutzen. Das EU-Parlament muss sich noch auf eine Position verständigen, ehe Parlament und Rat miteinander über die Regelung befinden./wim/DP/men

