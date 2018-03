Paris - Die Schweiz ist für Anleger seit jeher ein Hort der Sicherheit, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Gehe es an den internationalen Börsen turbulent zu, würden daher viele Investoren den Alpenstaat ansteuern.

