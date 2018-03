Am 9. März 2018 veröffentlicht TIP Trailer Services seinen Geschäftsbericht 2017. In seinem Schreiben an die Stakeholder unterstrich der CEO Bob Fast die starke Performance auf Wachstumsmärkten sowie das 50-jährige Jubiläum des Unternehmens:

"Wir konnten mit einem Umsatzwachstum von 19 Prozent bei konstanten Wechselkursen ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr verzeichnen, wodurch wir unser Umsatzziel von 500 Mio. Euro erreicht haben. Wir haben unsere Größenvorteile erfolgreich genutzt, um unseren Deckungsbeitrag um 3 Prozent und unsere EBITDA-Marge um 5 Prozent zu verbessern. Unser Betriebsergebnis konnten wir um 32 Prozent steigern. Nach wie vor binden und gewinnen wir Neukunden und verbessern gleichzeitig unsere operativen Leistungen. Seit 50 Jahren setzen wir uns dafür ein, immer zum Vorteil unserer Kunden, unserer Mitarbeiter, unserer vertrauenswürdigen Partner, der Branche, für die wir uns engagiert einsetzen, und der Gemeinden und Regionen, in denen wir tätig sind, zu agieren. Wir freuen uns auf die kommenden erfolgreichen 50 Jahre."

In seinem Bericht über die finanzielle Leistung ergänzt der CFO Malachy Mc Enroe zu Finanzen und Kosten Folgendes:

"Gestützt durch die hervorragenden Handelsergebnisse im Jahr 2017 haben wir die günstigen Konditionen auf den Finanzmärkten genutzt, um unsere Liquidität weiter auszubauen, die Kosten zu senken und unsere Refinanzierung zu diversifizieren. Mit diesen Maßnahmen sind wir gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum zu erzielen, unsere Bilanzergebnisse zu sichern und flexibel zu handeln."

Der ungekürzte Geschäftsbericht von TIP Trailer Services ist erhältlich unter:

https://www.tipeurope.com/about-us/annual-report/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und der Geschäftsbericht enthalten bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen und Prognosen, die wesentlichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterliegen, welche sowohl geschäftliche als auch externe wirtschaftliche Faktoren betreffen und daher schwer vorhersehbar sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten Ergebnissen unter Umständen erheblich abweichen. Die Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf Grundlage der Informationen bereitgestellt, die bis zum Zeitpunkt der Genehmigung des Geschäftsberichts durch den Vorstand von TIP Trailer Services am 23. Februar 2018 verfügbar waren. TIP Trailer Services, die Direktoren und das Leitungsgremium des Unternehmens geben keine Zusicherungen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Vorbehaltlich gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen übernehmen TIP Trailer Services, die Direktoren und das Leitungsgremium des Unternehmens keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Über TIP Trailer Services

TIP Trailer Services mit Sitz im niederländischen Amsterdam ist einer der in Europa und Kanada führenden Dienstleister für die Transport- und Logistikindustrie. Das Unternehmen ist auf Leistungen in folgenden Bereichen spezialisiert: Vermietung, Wartung und Reparatur von Trailern sowie weitere Mehrwert-Serviceleistungen. TIP bedient Servicekunden an 84 Standorten, die sich auf 17 Länder in Europa und auf Kanada verteilen.

