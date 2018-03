Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat zuletzt weniger mit überzeugenden Geschäftszahlen, als vielmehr mit Dingen wie "Die Bank zeigt sich auf Instagram" oder Facebook-Posts "Thoughts of the Week" von sich hören gemacht. Bei Letzterem wurde eine Position einer Publizistin in der Einleitung mit dem Statement "Der Nationalstaat in Europa muss abgeschafft werden" versehen. Nun mag man sich fragen, warum die Deutsche Bank solchen Positionen Gehör verschafft und was das überhaupt mit ihrem Geschäftsfeld ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...