FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Lufthansa sind am Freitagnachmittag stark unter Druck geraten. Auslöser der Aktienverkäufe waren die monatlichen Verkehrszahlen der Fluggesellschaft. So sind die durchschnittlichen Ticketpreise im Februar erstmals seit neun Monaten nicht mehr gestiegen sondern sie stagnierten. Die Papiere sackten daraufhin um fast 5 Prozent ab.

Der Lufthansa-Kurs rutschte damit vorübergehend auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober vergangenen Jahres ab. Die Verluste gingen einher mit weit überdurchschnittlichen Börsenumsätzen.

Durch den Wegfall des Konkurrenten Air Berlin hatte Lufthansa zum Jahresstart von einem positiven Preisumfeld gesprochen. Nun berichtete das Unternehmen von einem stabilen Trend bei den währungsbereinigten Durchschnittserlösen. Dabei blieben in den Fliegern des gesamten Konzerns weniger Plätze unbesetzt als noch vor einem Jahr: Die Sitzauslastung stieg um 1,2 Punkte auf 76,2 Prozent.

Die Nachrichten von der Lufthansa belasteten auch die Aktien anderer großer europäischer Airlines. So gaben Air France-KLM an der Pariser Börse um 2,34 Prozent nach. In London fielen die Papiere der britisch-spanischen International Consolidated Airlines (IAG) um 2,16 Prozent./bek/tav/jha/

ISIN DE0008232125 FR0000031122 ES0177542018

AXC0150 2018-03-09/14:42