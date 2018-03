Der Rapper Olexesh hat sowohl die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts, als auch die der Single-Charts erklommen. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Im Deutschrap-Bereich sei dieses Kunststück bislang nur Cro geglückt, hieß es. Der Hesse mit ukrainisch-weißrussischen Wurzeln erobert mit seiner neuen Platte "Rolexesh" auf Anhieb Platz eins der Album-Charts, in den Single-Charts ist er mit "Magisch" (feat. Edin) an der Spitze. Auf Platz zwei der Album-Charts ist in dieser Woche Fard mit "Alter Ego II".

In den Single-Charts sind Marshmello & Anne-Marie ("Friends") und Drake ("God's Plan") auf den Plätzen zwei und drei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.