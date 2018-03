Liebe Leser,

bei BMW soll es die Zahlen zum Konzernabschluss 2017 inkl. dazu gehöriger Bilanzpressekonferenz zwar erst am 21. Mai in München geben - doch die Eckdaten der Zahlen für 2017 hat BMW bereits am 8. März veröffentlicht. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin. BMW selbst brachte das Fazit der Zahlen mit diesem Satz auf den Punkt: "Absatz, Umsatz und Ergebnis steigen 2017 auf Bestwerte". Konkret ist demnach das Vorsteuerergebnis das erste Mal über die Marke von 10 ... (Peter Niedermeyer)

