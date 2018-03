Liebe Leser,

ob sich bei Bayer im obersten Management einige fragen, ob es eine so gute Idee war, den eigenen Anteil an Covestro so deutlich zu verringern? Covestro war einst eine Tochter von Bayer und wurde an die Börse gebracht. Die Bayer AG hielt aber weiterhin einen signifikanten Anteil. Doch dieser Anteil wurde weiter verringert - vielleicht auch deshalb, weil Bayer Geld benötigt für die Übernahme des umstrittenen Monsanto-Konzerns. Ob das der Grund war oder nicht, Bayer verkaufte ... (Peter Niedermeyer)

