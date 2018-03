DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Peter Stöger vermisst bei seinem Fußballteam spielerische Stabilität über mehrere Wochen. "Es läuft nicht rund", sagte der 51-Jährige am Freitag. Die Saison sei allgemein holpriger, bemerkte Stöger am Tag nach der 1:2-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Salzburg. Auch das Selbstvertrauen bei seinen Profis sei nicht so ganz vorhanden. "Das kann man nicht auf Knopfdruck verändern", bemerkte Stöger.

Vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (18.00 Uhr) gegen die punktgleiche Mannschaft von Eintracht Frankfurt räumte Stöger ein, dass der eine Spieler auch mal einen Tritt brauche, der andere vielleicht eine Streicheleinheit.

Der gegen Salzburg geschonte BVB-Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek wird gegen die Hessen wieder im Kader erwartet. Dagegen fällt der offensive Japaner Shinji Kagawa weiter verletzt aus./dfu/DP/men

ISIN DE0005493092

AXC0160 2018-03-09/14:53