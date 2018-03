Nürnberg (ots) -



Der Discounter NORMA setzt Akzente in der Immobilienentwicklung: Die im Nürnberger Ortsteil Gostenhof im Obergeschoss einer NORMA-Filiale errichtete Kindertagesstätte sowie die entstandene Wohnbebauung gelten als Musterbeispiel für weitere Vorhaben dieser Art. Die Geschäftsleitung dazu: "Während andere Händler in Deutschland noch planen, den Städten und Gemeinden zusätzlichen Raum etwa für die Kinderbetreuung, Pflegeeinrichtungen oder zum Wohnungsbau zu bieten, hat NORMA das schon längst realisiert."



Der im ganzen Bundesgebiet vertretene Discounter unterstreicht damit deutlich, dass die in Nürnberg inzwischen umgesetzte Kindertagesstätte keine leeren Worthülsen sind. Aus der NORMA-Zentrale heißt es dazu, dass sich der Lebensmittelhändler schon seit geraumer Zeit mit entsprechenden Projekten beschäftigt und diverse neue Misch-Immobilien bereits in der Planungsphase sind.



Die von NORMA umgesetzte Möglichkeit zur gemeinsamen Immobiliennutzung wird nicht nur durch die gebaute und finanzierte Kindertagesstätte in der Nürnberger Willstraße 15 deutlich: Im Obergeschoss der Filiale wurde zunächst auf großzügigen 850 Quadratmetern eine komplette Kindertagesstätte eingerichtet. Bis zu 48 Kinder werden hier unter fachlich qualifizierter Aufsicht betreut, auf dem Flachdach der NORMA-Immobilie kommt - als besonderer Clou - noch der große Garten mit Bambuslabyrinth und Wasserspielplatz dazu. Darüber hinaus hat der Discounter auf dem insgesamt rund 20.000 Quadratmeter großen Grundstück auch den Neubau von Reihenhäusern und Geschosswohnungen entwickelt.



Für die Kindertagesstätte gewann NORMA die örtliche Johanniter Unfallhilfe als Träger und für die kompetente Betreuung der Kinder - die Kooperation zwischen beiden Partnern verläuft seit dem ersten Tag einwandfrei.



Aus Sicht von NORMA dient dieses - in der Metropolregion Nürnberg bereits vielbeachtete Projekt - somit als Musterbeispiel dafür, wie sich die zielführende Zusammenarbeit zwischen kommunaler Stadtplanung und heimischer Wirtschaft auch auf der sozialen Ebene erfolgreich fortsetzen lässt. Von Anfang ist das Bekenntnis zum sozialen Engagement in den NORMA-Leitlinien festgeschrieben.



