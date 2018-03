Jahre ging die Angst um in der Versicherungsbranche. Schnelle Start-ups würden altmodische Traditionsfirmen hinwegspülen, prophezeiten die Digitalauguren - zu langsam, zu teuer, weit weg von den Kunden. Doch die etablierten Riesen sind resistenter als gedacht.

"Disruption" ist eine Lieblingsphrase der Unternehmensberater - und ein Angstbegriff für viele Manager in der Versicherungsbranche. Mit schwerfälliger Verwaltung, teurem Vertrieb, langsamen Entscheidungsprozessen und verstaubten Hierarchien erscheinen die etablierten Riesen als natürliche Opfer junger, digitaler Start-ups - im Branchenjargon Insurtechs genannt.

Doch inzwischen haben Allianz, Munich Re & Co. Mut gefasst. Denn es zeigt sich, dass die große Mehrheit der Insurtechs gar keine Revolution plant: Sie wollen lediglich ihre Software an die Traditionsfirmen verkaufen. Und diese wiederum experimentieren selbst mit hohen Investitionssummen.

"Die Versicherungen werden nicht sterben. Die Insurtechs, die am Front End direkt am Kunden ansetzen, konnten noch nicht den großen Erfolg verbuchen", sagt Tom van den Brulle, Innovationschef beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re. "Die Branche war vor zwei, drei Jahren deutlich nervöser. Eine Kfz-Versicherung zum Beispiel sieht einfach aus. Manche denken, das kann doch eigentlich jeder, aber es gehört doch Einiges dazu, was man können muss."

Das ist nicht nur Eigenwerbung eines Platzhirschs. "Wir haben eine Datenbank mit 2000 Insurtechs", sagt der niederländische ...

