Liebe Leser,

immer weiter bergauf: Wirecard hat in den vergangenen Tagen den Sprung zurück auf die Kaufliste geschafft. Der charttechnische Aufwärtstrend hält zwar seit Monaten an. Nun aber steigen die Chancen auf Kursgewinne von über 40 %, so die Meinung von Chartanalysten. Was ist passiert? Die Aktie gewann gestern erneut hinzu und wird nun nach den wohl überstandenen Short-Attacken die magische Hürde von 100 Euro überwinden können. Dies jedenfalls ist die Meinung von Chartanalysten, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...