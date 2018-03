Liebe Leser,

die Commerzbank hat zuletzt noch einmal Fahrt aufgenommen. Am Donnerstag blieb der Kurs zwar weitgehend unverändert und am Freitag notiert die Aktie etwas schwächer. Aber das charttechnische Bild erlaubt die Annahme, dass es schnell zu Kursgewinnen von mindestens 15 % kommen kann. Nach oben hin ist diese Skala sogar offen. Im Detail: Die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei sind die jüngsten Rücksetzer nun sehr gut verarbeitet worden. Tatsächlich ... (Frank Holbaum)

