Im Interview erklären der Geschäftsführer Dr. Stephan Schnell und der Bereichsleiter Entwicklung Neugeschäft Wolfgang Wieth, wie sich das Unternehmen an die Marktanforderungen, insbesondere in der Automobilfertigung, anpasst und warum Kompetenz in der Beratung wichtig ist, um neuen Materialien zum Durchbruch in neuen Anwendungen zu verhelfen.

Plastverarbeiter Der Anteil von Kunststoff im Automobil wächst stetig. Wie hat sich der Anforderungskatalog der Kunststoffe für Designelemente und Innenausstattung verändert? Legen Entwickler heute andere Schwerpunkte als noch vor 10 Jahren?

Wolfgang Wieth Neue Werkstoffe ermöglichen heute neue Verfahren, Technologien und schlankere Prozesse. Hier sind beispielhaft das Schäumen von Kunststoffen, Mehrkomponenten-Material-Verbunde oder dekorative Oberflächen mit Plastics-Interface-Technology zu nennen. Besonders im Bereich der Innenausstattung von Automobilen wird heute der Fokus deutlich stärker auf das Thema Emissionen gelegt. Den vor einigen Jahren noch sehr aufdringlichen Neuwagenduft finden Sie heute nicht mehr. Kunststoffe können nun auch optisch immer mehr Materialien ersetzen. Leder- und Textiloptik können mit spezieller Werkzeugnarbung täuschend echt nachgeahmt werden. Aber auch hochglänzende oder matte Oberflächen sowie er Metalliceffekte lassen sich umsetzen.

Unsere Experten aus der Anwendungsentwicklung sind Influencer, wenn sie frühzeitig in Kundenprojekte eingebunden werden, denn oft ist die initiale Materialauswahl generisch vorbesetzt.

Wolfgang Wieth, Bereichsleiter Entwicklung Neugeschäft, K.D. Feddersen, Hamburg

PV Welche Rolle spielen Ihre Anwendungsberater im Entwicklungsprozess? Wieth Unsere Anwendungstechniker sind Allrounder. Sie beraten zur Bauteil- und Werkzeuggestaltung, helfen bei der optimalen Materialauswahl oder bei der Prozessoptimierung. Dazu kommt das sogenannte Troubleshooting bei einer Vielzahl von in der Praxis beim Kunden auftretenden Fragestellungen, wie bei Verarbeitung, Werkzeugdesign, Schwindung und Verzug, Oberflächenfehlern.

PV Gerade beim Neu-Design von Produkten kann der Werkstoff Funktionen übernehmen und Prozessschritte einsparen. Das gelingt aber nur, wenn der Entwickler sehr früh verschiedene Werkstoff-Alternativen berücksichtigt. Nehmen Ihre Experten bei manchen Projekten möglicherweise eine Art Influencer-Rolle ein? Wieth Unsere Experten aus der Anwendungsentwicklung sind Influencer, wenn sie frühzeitig in Kundenprojekte eingebunden werden, denn oft ist die initiale Materialauswahl generisch vorbesetzt. Einerseits verwenden Kunden gern bekannte Materialien auch für neue Projekte, andererseits steigen mit jeder Neuentwicklung die Anforderungen an die Bauteile. Designs werden immer mehr ausgereizt, die Leistungsverdichtung nimmt stetig zu. Da reichen ...

